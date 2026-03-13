3歳の息子と0歳の娘を連れて、初めてのワンオペ映画鑑賞を試みた筆者。順調だったはずの上映後、息子がまさかの大号泣。焦る私を救ってくれたのは、映画館スタッフの思いがけないひと言でした。 はじめての映画館 子どもたちを初めて映画に連れて行った日のことです。当時、息子は3歳、娘はまだ0歳。平日だったため夫は仕事で、私ひとりでの映画デビューでした。 下の子がぐずらないようにと、お昼寝の時間を計算し