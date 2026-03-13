どうしても自分に注目を集めたい猫が取った行動とは…？「どうしても飼い主さんをひとり占めしたくてたまらない！」という声が聞こえてきそうなほほえましい光景は11万8千回を超えて表示され、8千件以上のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：ゲームのプレイ中に『猫』がやって来て…中断せざるを得ない『可愛すぎるアピール』】 顎乗せアピールが強すぎる X（旧Twitter）アカウント『@kurumi_sabi