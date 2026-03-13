15日放送予定のABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（日曜、後0・55）では、70歳の夫と59歳の妻という大人カップルが登場。 【写真】現在は夫の仕事のサポートをする着物美人の59歳妻 夫は和柄デザイナーで、人気チョコレートのパッケージなども手がけている。これまで和柄に関する書籍を10冊出版し、累計売り上げは60万部以上！「和柄のスペシャリスト」として知られている。 夫