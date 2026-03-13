今日13日(金)は、本州の日本海側では多くの所で雨や雪が降ります。九州や四国、本州の太平洋側は晴れ間が出ますが、所々で雨雲が湧くでしょう。九州をはじめ、局地的には雷を伴い雨脚が強まりそうです。変わりやすい天気九州北部など局地的に雷雲が発達今日13日(金)は、上空にこの時期としては強い寒気が入り、西日本の日本海側を中心に大気の状態が不安定になります。お出かけの際に晴れていても、突然に雨にお気を付けください