レーシングドライバーの阪口晴南と笹原右京が１２日、東京・港区の「ＳＩＸＷＡＶＥＲＯＰＰＯＮＧＩ」で行われたボートレースとスーパーフォーミュラのコラボイベントに出席した。駆けつけた両競技のファンを前に、ボートレーサーの毒島誠、仲谷颯仁とともにそれぞれの競技や魅力について紹介した。「もし、オーバーテイクシステムがボートレースでも使えるとしたら、いつ使う？」とファンからの質問に答えるコーナーも