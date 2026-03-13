◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）東西２重賞の出走馬が１２日、確定した。第６２回金鯱賞・Ｇ２（１５日、中京＝１着馬に大阪杯優先出走権）では、１０日に死去した嶋田賢（まさる）オーナーのディマイザキッドに騎乗する柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が、恩返しのＪＲＡ最年長重賞勝利（横山典の５７歳５か月２６日）の更新を狙う。恩人に手向けの