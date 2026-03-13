◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）黄金タッグでＧ２制覇。さらなる大舞台への足がかりにする。古川吉はシェイクユアハートの２８戦のうち、２２戦で手綱を執り、特徴も把握済み。３勝クラス卒業に１５戦を要したパートナーを２走前の中日新聞杯では、重賞ウィナーへと導いた。「相手なりに（走る）と言われるけど、能力が上がっていないと無理な話だから」と成