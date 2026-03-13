日本―イタリア第1ピリオド競り合う伊藤（右）＝ミラノ（共同）ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第7日（12日）パラアイスホッケーの日本は5〜8位決定予備戦でイタリアに0―5で敗れた。14日の7、8位決定戦でスロバキアと対戦する。（共同）