給付付き税額控除などを議論する「社会保障国民会議」の下に設けられた実務者協議が12日、初会合を開きました。会合には「国民会議」に途中から加わった国民民主党を含む、与野党4党の実務者らが出席しました。給付付き税額控除について、政府から海外の事例を聴き取り、各党からは「導入されなかった過去の経緯も確認し議論をするべきだ」などの意見が出ました。また、飲食料品の消費税の減税については「様々な課題や影響がある