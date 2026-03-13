飼い主さんからプレゼントしてもらったばかりの『魚のおもちゃ』を何度も何度も見せに来てくれるというポメックスさん。愛くるしいその行動には、まさかの思惑があったようで…。 思わずクスッと笑える一連の出来事は記事執筆時点で13万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：なぜか『魚のおもちゃ』を何度も見せに来る犬→まさかの『策士すぎる思惑』】 『魚のおもちゃ』を何度も見せに