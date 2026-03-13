テレビ東京は12日、都内の同局で4月編成説明会を行い、「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に元サッカー代表前園真聖氏（52）が右膝外側半月板損傷のけがを負ったことを謝罪した。前園氏は2月28日、番組の「ミッション」と呼ばれるゲームにおいて負傷。同日手術を受け、通常歩行ができるまでに約1カ月半かかる見通し。工藤仁巳コンテンツ編成部長は「非常に重く受け止めています。おわび申し上げます」。当該ロケの放送