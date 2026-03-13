モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が12日、都内で行われた米映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」（20日公開）ジャパンプレミアに登場した。夫でタレントの大倉士門（32）との間に第1子を妊娠中。「イチかバチかの神頼み」を意味するタイトルにちなみ、「神頼みしたいこと」を聞かれると「状況が状況で、体が1人じゃないので、今後神頼みかなと思っております。それしかないです、神に頼むことは」と笑顔で話した。