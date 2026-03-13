女優の芳根京子（29）が12日、都内で映画「私がビーバーになる時」（13日から）公開直前イベントに登壇した。イベントは日本版エンドソング「愛のしるし」を担当するPUFFYの生歌唱で幕開け。芳根らキャスト陣はノリノリでマラカスを鳴らして盛り上げた。主人公メイベルの声を担当した芳根は作品について「『この世界のどこかにありのままの自分を受け入れてくれる人はいるよ』って、明日への元気をくれる作品です」と魅力を語った