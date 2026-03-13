アイドルグループ「MelMi」のメンバーで、グラビアアイドルの五百木いおが12日にインスタグラムを更新。体操服姿を投稿した。五百木は「ねえねえ、お水飲みたい？」とコメント。体操服姿でペットボトルを差し出す姿をアップした。ブルマが太ももまで下がっており、白いランジェリーが隙間からチラリと見えている。この姿にフォロワーからは「えらい格好になってはってドキドキです」「チラみがすごい」「こんなに満点な写真がある