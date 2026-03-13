さゆりんごが、ママになった！第１子出産を発表した、元乃木坂４６でタレント・松村沙友理の姿にネットは驚いた。松村は１３日までに自身のＳＮＳを通じて出産を公表。その投稿直後には、都内で行われた「Ｈａｐｐｙくじ『セブン―イレブン』商品発表会」に出席し、「さゆりんご、ママりんごになりました」と報告した。胸元にギャザーが入ったオフショル風のワンピース衣装。ロングヘアはツヤツヤ。母親になってもキュートな