元乃木坂46の松村沙友理（33）が12日、インスタグラムで「第一子を出産し宝物がやってきてくれました」と第1子の出産を発表した。発表から約1時間後には都内で行われたHappyくじ「セブン−イレブン」商品発表会に出席。発表から1時間あまりで初の公の場で電撃復帰し「さゆりんご、ままりんごになりました！！」と満面の笑みを浮かべた。25年12月3日に結婚と妊娠を同時発表した際、安定期に入ったと明かしたが「（周囲が）さらに、