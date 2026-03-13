女優石原さとみ（39）が12日、都内で、子ども健康飲料「キリンつよいぞ！ムテキッズ」の新商品と新CM発表会に参加した。出演するCMがこの日から全国で放送・配信スタートした。26人の子どもと共演した石原は「すっごく楽しかった。コロナ禍以降、数年ぶりの外でのロケ。風を浴びながら撮影をできた開放感があり、空間がすがすがしかった。子どものエネルギーもパワフルで楽しい現場でした。（自分の2人の）子どもたちと年齢も近