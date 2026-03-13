イランの新たな最高指導者に選出されたモジタバ師は12日、初めて声明を出し、アメリカやイスラエルに対して徹底抗戦とホルムズ海峡の封鎖を続ける考えを示しました。こうした中、アメリカのトランプ大統領はイランの石油関連施設への攻撃について「原油価格が上がればアメリカが利益を得る」と主張する一方で、イランの核兵器保有を阻止することが重要だとして戦争を続ける姿勢を示しました。トランプ氏は12日、SNSで原油価格の高