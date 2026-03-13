疲れた時にこそ息抜きで取り組みたい「ひらがなクイズ」！今回は、すべて先頭の2文字を当てる形式です。どれも親しみのある言葉ばかりですが、並べてみると意外な共通点が見えてくるかもしれません。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□り□□ぼね□□かい□□かれヒント：仕事が終わったときによく使う言葉は？答えを見る↓↓↓↓↓正解：おつ正解は「おつ」でした。▼解説そ