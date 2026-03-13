9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と笘篠賢治氏が、中日の柳裕也について言及した。柳は、開幕投手に内定している。坂口氏は「色々今試しているところだと思うんですけど、彼くらいになると良い悪いは自分で消化できると思うので、今の試せる時期に、全部試し切るのがすごく大事。顕著に結果に出ると、次の登板で違ったいろんなことが試せる。開幕に向けて調整してほしいなと思いま