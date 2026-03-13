アメリカのトランプ大統領は12日、自身のSNSで、原油価格よりもイランの核兵器保有を阻止することの方が重要だとの認識を示しました。トランプ大統領は12日、SNSに、アメリカは世界最大の産油国で「原油価格が上がればばく大な利益を得る」と投稿しました。その上で「しかし、大統領としてはるかに重要かつ関心が高い」ことは、「イランが核兵器を保有し、中東や世界を破壊するのを阻止することだ。私は決してそれを許さない！」と