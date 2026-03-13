モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠がイベントでの衣装ショットを披露した。１３日までに自身のインスタグラムを更新した生見は「君歌イベントありがとうございました公開まで１週間となりどきどきですお楽しみに！」とつづると、カラフルな花柄があしらわれた黒地のトップスに超ミニ丈の黒スカート姿を披露。膝上までの黒ロングブーツで美脚もひと際目立っている。この投稿には「ねぇ可愛すぎる！！」「めるるカ