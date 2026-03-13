今春、高校を卒業する大型新人・林 美希が、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号グラビアに登場。芸能界に入って初の仕事・グラビアとなる。 林 美希 ©桑島智輝／集英社 【プロフィール】林 美希（はやし・ほまれ）2008年3月12日生まれ東京都出身身長157cmB79 W60 H78趣味＝読書、音楽鑑賞、絵を描くこと特技＝料理公式Instagram & X【@hayashi_homare】 今号の『週プ