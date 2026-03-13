三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）は、上場企業の株主対応を支援するアイ・アールジャパン（ＩＲＪ）との提携を解消する方針を固めた。ＩＲＪでは経営幹部や社員による金融商品取引法違反などの不祥事が相次いでおり、関係を見直す。関係者によると、三井住友ＦＧは提携解消の影響を受ける取引先企業数十社に意向を伝えているという。三井住友ＦＧ傘下のＳＭＢＣ信託銀行とＩＲＪは２０２１年８月に業務提携を結んだ。