衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。3月8日（日）放送の「春の２時間ＳＰ！」回では、熊本県と鹿児島県から2つの“ポツンと一軒家”を訪れた。 【TVer】熊本県で訪ねた先は、2月22日放送回にも登場した90歳現役ドライバーの女性！ 捜索隊が番組後半で訪れたのは、鹿児島の“ポツンと一軒家”。実は、狙いを付けた“ポツンと一軒家”とは違うところに行ってしまう