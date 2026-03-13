【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比40銭円安ドル高の1ドル＝159円31〜41銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1505〜15ドル、183円38〜48銭。中東情勢の悪化に伴う原油高などを背景に「有事のドル買い」が優勢となった。