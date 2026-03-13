防衛装備庁は、ＡＩ（人工知能）を活用した自衛隊の情報分析システムの開発に乗り出す。ＡＩ開発に取り組む新興企業「サカナＡＩ」（東京）に委託して２０２７年度まで研究を行い、将来的には陸上自衛隊に導入する方針だ。部隊内での情報伝達・分析の効率化を図るとともに、新興企業の優れた先端技術を防衛分野に生かす狙いがある。新しいシステムでは、情報の伝達から統合・分析までＡＩを活用し、高速化・効率化を目指す。具