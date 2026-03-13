アメリカ中西部ミシガン州で学校が併設されているユダヤ教の礼拝所に車が突っ込み、警備員が銃を発砲しました。現地当局によりますと、ミシガン州のデトロイト近郊で12日、幼稚園が併設されているユダヤ教の礼拝所・シナゴーグに車が突っ込み、施設の警備員が銃を発砲しました。車は施設の廊下を走行したのち、発火して、焼け跡から容疑者とみられる1人の遺体が見つかったということです。発砲した警備員とは別の警備員が車にひか