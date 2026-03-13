4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。主演 町田啓太演じるフリースクール『ユカナイ』の教室長・浮田タツキの元妻 藤永優（ふじなが ゆう）役に比嘉愛未が決定！タツキの息子・藤永蒼空（山岸想）の母で、現在はシングルマザーとして仕事と子育てを両立しているが…という役どころ。比嘉愛未 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/tatsuki/articles/5319lfdcovn2m9