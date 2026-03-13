本日3月13日（金）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で「第49回 日本アカデミー賞授賞式」を放送。「映画人による映画人のための映画の祭典」という言葉の通り、昨年1年間の日本映画界を盛り上げた豪華俳優陣とスタッフが一堂に会し各部門の最優秀賞が決定する。映画ファンならずとも見逃せない日本映画賞の最高峰。2025年は『国宝』が興行収入200億円を突破し、邦画実写として史上初の快挙を成し遂げた。『国宝』が正賞・特別賞併せ