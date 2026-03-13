この記事をまとめると ■スポット溶接は鉄板を電気抵抗熱で融かし接合する ■スポット増しに加えて接着剤の併用が市販車でも普及している ■レーザー溶接は隙間なく接合できるため剛性向上に有効な技術である 溶接はクルマを構成する根幹技術 スポット溶接とは、2枚の鉄板を重ね合わせてその上下に電極を当てて電気を流し、鉄板で流れる電気抵抗による熱で鉄板を融かし接合する方法をいう。鉄板という素材同士が直接くっつくので