大阪市北区の幹線道路「新御堂筋」の高架下道路で、地中から約１３メートルせり上がった鋼鉄管について、市は１２日、交通規制の解除に向け、現場の地盤を固める作業を始めた。解除まで、少なくとも数日かかる見通し。通行止めとなっているのは、現場の国道４２３号約６００メートルと、新御堂筋約２キロ。地盤を固める薬剤を地下に注入する作業を続けており、安全が確認できれば規制を解除する。市によると、復旧に向け、国