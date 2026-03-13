八村倫太郎（WATWING）、増子敦貴（GENIC）、駒木根葵汰、前田公輝が出演する映画『ホーム スイート ホーム』が、9月に全国公開となることが決まった。併せて、ティザービジュアルが解禁された。【写真】八村倫太郎「大親友の主演作！嬉しい！」NOA主演ドラマ『救い、巣喰われ』に本人役で登場本作は、『半沢直樹』『サバカンSABAKAN』『サンクチュアリ-聖域-』などを手がけてきた金沢知樹の演出で2006年発表された舞台を