FODにて配信予定の福士蒼汰主演ドラマ『東京P.D.警視庁広報２係』season2に、超特急・小笠原海がゲスト出演することが発表された。物語の核心を担う犯人役を演じる。【写真】福士蒼汰主演『東京P.D.』新たなヒーロー誕生を予感させるポスター本作は、警視庁の広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。現在フジテレビ系にて放送中のseason1の終了後、season2がFOD