町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演する4月11日スタートのドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に、比嘉愛未の出演が決定。主人公・浮田タツキ（町田）の元妻で現在はシングルマザーの藤永優（ふじなが ゆう）役を演じる。【写真】江口洋介、『タツキ先生は甘すぎる！』出演決定本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクール「ユカナイ」を舞台にしたヒューマンドラマ。