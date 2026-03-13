レースクイーンの池永百合が13日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。【写真】“元アイドル”29歳レースクイーンにネット衝撃「スタイル抜群」水着姿も（17枚）彼女が「【出演のお知らせ】#モーターサイクルショー2026 は“株式会社カロッツェリアジャパン OHLINSブース ”さんに出演させていただきます」とつづり公開したのは、自身のミニスカ姿。ファンからは「スタイル