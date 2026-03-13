〈「テレビ＝オワコン」が定説になる中で…それでもTVショッピングの雄「ジャパネット」が放送事業に注力する、納得のワケ〉から続く創立40周年を迎えたジャパネットホールディングスの業績が好調だ。2025年12月期の売上は、過去最高だった前年の2725億円を上回る約2950億円を見込む。好調の背景にあるのは、プロスポーツクラブの運営やクルーズ事業といった事業の多角化だ。【1位は？】「掃除機」でも「おせち」でもない…ジャ