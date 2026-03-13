SNSでおしゃれな動画を発信し、センスあふれる「丁寧な暮らし」を楽しむ女性。しかし、その画面の外はゴミだらけで、素敵な手料理も実は幼なじみが作ったものだったとしたら――。【マンガ】『のんのんの日常チャンネル』本編を読む『のんのんの日常チャンネル』は、そんな現代ならではの「ちょっとした虚構」から始まる、軽やかで独特のセンスが光るラブコメディである。SNSで大反響を得た本作の作者・路田行に制作の裏側を