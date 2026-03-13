東京・歌舞伎町で睡眠薬を販売目的で所持した疑いで、女子中学生が書類送検されました。中学3年の女子生徒（15）は歌舞伎町の「トー横」エリアで、睡眠薬124錠を販売する目的で所持した疑いが持たれています。女子生徒は「売るために持っていた」と容疑を認めていて、病院で処方された睡眠薬を1錠500円で販売していたとみられています。