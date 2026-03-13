女優の本仮屋ユイカ（38）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。友人との旅行で言い出せなかったことを振り返った。この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。「旅行」に関する話題となり、本仮屋は「この間、友達とホテルに泊まった時に、23時くらいまでしゃべってて」と、お風呂も入らず遅い時間まで会話して