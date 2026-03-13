「オープン戦、ＤｅＮＡ０−４広島」（１２日、横浜スタジアム）目標にまた一歩、近づいた。広島・岡本駿投手が六回から２番手で登板し、４回をパーフェクトに封じる好投。開幕ローテ入りへのアピールに成功し、「とにかく腕を振ってゾーンに投げることだけ意識してました」と攻めの投球で、首脳陣にインパクトを残した。ＤｅＮＡ打線を寄せ付けなかった。直球を軸に、カットボール、ツーシーム、カーブを自在に投げ分け、外