ドムドムハンバーガーは20 日から、大阪の一部店舗（千船駅店、吹田店、深井店）で「丸ごと！！トマトバーガー」を販売する。【画像】「めっちゃインパクトすごい」反響寄せられたドムドムハンバーガーの限定商品日本郵便が作ったフルーツトマト「さやまる」を、その名の通り贅沢に丸ごと１玉使ったハンバーガーとなり、大胆にかぶりつくとさやまるの甘い果汁があふれ出す、トマトのみずみずしさとさっぱりとした酸味が感じら