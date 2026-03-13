お台場の新たなランドマークとなる噴水「東京アクアシンフォニー」が28日から上演されます。「東京アクアシンフォニー」は、ソメイヨシノをモチーフとした世界最大級の噴水。12日東京都は、この上演を3月28日から行うと発表しました。初日となる28日は、2回（午後8時と午後9時）上演、その後については、23日ごろからホームページで案内されます。