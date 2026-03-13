ANAクラウンプラザホテル千歳は、いちごを主役にしたランチを3月1日から31日まで提供している。スイーツ＆ランチブッフェは土休日限定で、ダコワーズにムースリーヌといちごをサンドしたフランス風ショートケーキ、いちごのムースとフランボワーズジュレにタイムの香りを忍ばせたルージュムース、キルシュが香るシャルロットフレーズムースなどのいちごスイーツ、いちごのカプレーゼ、いちごとバルサミコソースを使用したポークの