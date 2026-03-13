資産が増えても落ち着かない、減る気配がすると自分まで揺らぐ――そんな不安はありませんか。お金に人生を預けず、増えても減っても、自分の心を乱さないための線引きは、どのようにすればいいのでしょうか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。お