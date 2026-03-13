歓喜を届けられなかった。FCソウルは３月11日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのラウンド16第２戦で、ヴィッセル神戸と神戸市御崎公園球技場で対戦。１−２で敗れ、２戦合計１−３で８強進出は果たせなかった。「今日も十分に勝てると思っていたし、試合内容も良かった。選手たちは本当に一生懸命に戦った」。母国メディア『マイデイリー』によれば、かつてアルビレックス新潟でも活躍したキャプテンのDFキム・ジンスは