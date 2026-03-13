世界一連覇を目指す侍ジャパンが快進撃を続けている。大谷翔平らメジャー組がさすがの貫禄を見せつける一方で、負けじと強烈なインパクトを残しているのが国内組の2人だ。ロッテ・種市篤暉と西武・隅田知一郎が披露した圧巻の奪三振ショーに、ファンや球界OBから絶賛の声が飛び交っている。【写真】春らしいボブヘアが素敵…WBC天覧試合の愛子さま「メジャーでも打てへん」WBC1次ラウンドの山場となった3月7日の韓国戦。同点の