イラクの油田地帯＝9日、バスラ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は大幅続伸した。指標の米国産標準油種（WTI）の4月渡しの終値は前日比8.48ドル高の1バレル＝95.73ドル。終値としては約3年半ぶりの高値を付けた。中東情勢の悪化に伴い、供給混乱が長期化することへの警戒感が広がった。イランがエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の封鎖を継続する姿勢を示したほ