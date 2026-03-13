アメリカのトランプ大統領は、FRB＝連邦準備制度理事会のパウエル議長に、ただちに政策金利を引き下げるよう要求しました。12日、SNSに投稿したもので、「FRB議長の“遅すぎる”パウエルはきょう、どこにいるんだ？次の会合を待つことなく、ただちに政策金利を引き下げるべきだ！」と主張しました。イラン情勢を受けて、市場では、▼原油価格の急騰によるインフレや、▼アメリカの軍事支出増加による財政悪化の懸念が高まっていて