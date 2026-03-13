台湾にルーツをもつWEST.の中間淳太さんが、４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』を発売。発刊を記念して、毎週金曜日（全８回）、中間さんからのコメントとともに、ガイドブックの中身に迫る記事をお届け！第２回は「台湾の夜市」。台湾で、外せないスポットといえば夜市。食べ物の屋台や雑貨屋などがならび、地元の人たちでにぎわうナイトマーケットで、中間さんも台湾で暮らしていたころ、よく行っていたと言う。「思